Стало известно имя нового участника шоу "Холостячка" с певицей Златой Огневич

Украинцев готовят к выходу нового сезона шоу "Холостячка", передает Politeka.net. Мужчинам придется побороться за сердце звезды, о чем та неоднократно предупреждала.

Сейчас зрителям постепенно раскрывают имена участников. Так, 2 сентября стало известно, что в проекте примет участие 30-летний профессиональный каскадер Павел из Днепра.

"Человек, которому не страшно практически ничего!", - говорится в сообщении, размещенном в официальной группе шоу.

На счету Павла известные кинокартины, в которых он дублировал героев: «Крепостная», «Бесславные крепостные», «Красный», «Shadow of War 2» (Warner Bros.), «Division 2» (Ubisoft) и другие. Уже дважды Павел снимался в Болливуде.

Сам о себе каскадер говорит, что его профессия очень редкая и опасная, ведь приходится делать много трюков, на которые не решится простой человек.

Мужчина специализируется на конно-трюковой работе, взаимодействии с пиротехникой, стрельбой, огнем, практикует единоборства и т.д.

"Я пришел на проект ради Златы. Она очень привлекательная женщина. Любит экстрим, непоседливая. Мне это нравится, потому что, я и сам такой", - говорит Павел.

Напомним, за сердце Огневич на "Холостячке" поборется ресторатор из Лондона

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