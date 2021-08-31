Обнародовано имя нового участника шоу "Холостячка" с певицей Златой Огневич

Украинцев готовят к выходу нового сезона шоу "Холостячка", героиней которого стала Злата Огневич, передает Politeka.net. На официальной странице телеканала решили раскрыть имя очередного участника, который будет бороться за сердце звезды.

Так, построить отношения с украинской певицей попытается 31-летний ресторатор из Лондона Винченцо Дулепа. В посте говорится, что парень родом из Черновцов. Четыре года назад он перебрался в Великобританию, где работал на стройке, был баристой и официантом, а позже решил с коллегой открыть первый ресторан украинской кухни.

"Сейчас у Винченцо с партнером по бизнесу уже два заведения с национальной едой в Лондоне", - говорится в сообщении.

По признанию участника проекта, он хочет создать семью. За полчаса пост собрал почти 2000 лайков.

"Где вы нашли этого Джима Керри😅", "Первое, что бросилось в глаза - зубы 😊", "На Женю ресторатора похож, с 1го сезона)", "У всех холостяков был "успешный" бизнес, а теперь каждый снимает сторис и посты, розыгрыши 😄 пытаются раскрутится в инста", " Хороший😍", - написали пользователи сети.

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