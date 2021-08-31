Обнародовано имя нового участника шоу "Холостячка" с певицей Златой Огневич

Украинцев готовят к выходу нового сезона шоу "Холостячка", героиней которого стала Злата Огневич, передает Politeka.net. На официальной странице телеканала решили раскрыть имя очередного участника, который будет бороться за сердце звезды.

злата огневич

Так, построить отношения с украинской певицей попытается 31-летний ресторатор из Лондона Винченцо Дулепа. В посте говорится, что парень родом из Черновцов. Четыре года назад он перебрался в Великобританию, где работал на стройке, был баристой и официантом, а позже решил с коллегой открыть первый ресторан украинской кухни.

"Сейчас у Винченцо с партнером по бизнесу уже два заведения с национальной едой в Лондоне", - говорится в сообщении.

Популярные статьи сейчас

Дженнифер Лопес поймали в объятиях Киркорова, Полякова позавидовала: "Реально так выглядит?"

Беда с Анной Богдан, "Холостяк" Заливако принял экстренные меры: "Берите на заметку..."

Бархатный сезон отменяется, в Украину ворвется резкое похолодание: детали прогноза на сентябрь

Беда случилась с возлюбленной "Холостяка" Заливако, красотка еле говорит: "Сильно болит..."

Украинцев огорошили прогнозом погоды на осень 2021: «Выпадет снег и...»
Показать еще

По признанию участника проекта, он хочет создать семью. За полчаса пост собрал почти 2000 лайков.

"Где вы нашли этого Джима Керри😅", "Первое, что бросилось в глаза - зубы 😊", "На Женю ресторатора похож, с 1го сезона)", "У всех холостяков был "успешный" бизнес, а теперь каждый снимает сторис и посты, розыгрыши 😄 пытаются раскрутится в инста", " Хороший😍", - написали пользователи сети.

Напомним, наряд "Холостячки" Огневич вызвал насмешки и негодование

Также Politeka сообщала, что "холостячка" Огневич в изумрудном костюме появилась в компании известного красавчика

А еще Politeka писала, что "холостячка" Огневич превратилась в страстную блондинку после смены прически