Популярную певицу и "Холостячку" Злату Огневич сравнили с актрисой "Дизель шоу" из-за наряда

Как передает Politeka.net, Злата Огневич является известной украинской певицей. Она прославилась благодаря своему участию на международном конкурсе Евровидение, где заняла 3-е место. Как известно, Злата Огневич стала главной героиней 2 сезона шоу "Холостячка". Девушка активно ведет социальные сети и делится с поклонниками моментами из жизни.

На этот раз телеканал СТБ выпустил новое промо-видео с "Холостячкой" Златой Огневич. На кадрах во время вечеринки подъезжает полицейская машина. Певица встречает водителя в карсете с золотистой вышивкой и бежевой накидке.

Поклонники шоу осудили наряд певицы и сравнили её с актрисой из "Дизель шоу": "Что за платье? Мишина была элегантная, роскошная, а тут, что? Стилиста поменяли что-ли?", "Это корсет удлинённый и накидка? И всё?", "Длина платья могла бы быть и подлинее, если пришла за серьёзными отношениями!", "Из романтического шоу превращается в юмористическое. Сразу вспомнился Дизель шоу, а Огневич парадирует Яну, наряд то уж точно Янин с выпускного".

Ранее сообщалось, новым участником "Холостячки" со Златой Огневич оказался красавчик-рекордсмен Америки: "Уже сразу неприятненько"

Также, участник "Холостячки" удивил поступком ради Огневич и попал под раздачу: "Одного такого Мишина уже отшила"

Politeka рассказывала, "Холостячку" Огневич в первом же эфире решил покорить стоматолог-принц: "Прям Дмитрий Карпачев, только моложе"



