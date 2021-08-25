Известный телеведущий показал яркое фото рядом с певицей Златой Огневич

Как сообщает Politeka.net, популярный украинский телеведущий Григорий Решетник, который недавно стал ведущим шоу "Україна має талант", часто радует поклонников яркими публикациями в своем Instagram. Так, в этот раз шоумен выложил в сеть очаровательное фото, на котором позирует в компании "Холостячки" Златы Огневич.

На фотографии Григорий и Злата запечатлены в уютной комнате с камином, оба стильные и нарядные. Перед камерой ведущий позирует в классическом темном костюме-тройке с белой рубашкой и модными туфлями без носков. Рядом с ним стоит Злата – на ней элегантный изумрудный костюм, под пиджаком которого видно черный топ с глубоким вырезом. Ее волосы распущены во "влажной" укладке, а на лице яркий макияж и гордый вид.

В подписи к фотографии Решетник написал: "Грандиозная премьера романтического шоу страны состоится 17-го сентября. "Холостячка" на СТБ. Я знаю, что Вы очень ждете". Поклонники тут же принялись комментировать фото, засыпая ведущего и певицу комплиментами.

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