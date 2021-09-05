Новая "Холостячка" и популярная певица Злата Огневич решила попробовать себя в новом образе и сменила прическу

Артистка закончила сниматься во втором сезоне проекта «Холостячка», причем сейчас о своей личной жизни по контракту певица рассказать ничего не может, поэтому теперь в ее Инстаграм только кадры из жизни и ничего о теме отношений.

Через две недели в эфир выйдет первый выпуск, а пока Злата решила показать, как сменила образ, поскольку ей захотелось чего-то нового. Огневич решила воспользоваться услугами стилиста и парикмахера и сделать афрокосички.

Причем на преображение ушло целых девять часов:

«Волшебная Ира, я бы столько часов не выстояла за плетением косичек. Вселенная, спасибо тебе за таких мастеров, и спасибо за вдохновение» - пишет Злата под кадрами. В коротком ролике Огневич с удовольствием похвасталась результатами работы.

Отметим, Злата Огневич популярная украинская певица. Артистка прославилась благодаря своему участию на международном конкурсе Евровидение, где она заняла 3 место. Недавно стало известно, что певица стала главной героиней второго сезона популярного шоу "Холостячка". Артистка активно ведет социальные сети и делится с поклонниками новым контентом.

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