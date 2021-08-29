Красотка Злата Огневич показал яркое фото с прогулки в Киеве

Известная украинская певица Злата Огневич, которая стала главной героиней романтического шоу "Холостячка", часто радует поклонников яркими публикациями в своем Instagram. Так, в этот раз звездная красотка поделилась очаровательным кадром, а в подписи к нему рассказала о своей мантре перед концертами.

На фотографии Злата запечатлена во время прогулки на мосту в Киеве и все это на фоне красивого заката. Перед камерой певица появилась в длинном черном платье, которое слегка задрала, обнажив коленку, а сверху накинула темный пиджак. Ее волосы распущены и аккуратно уложены, а на лице легкий макияж, она не смотрит в объектив.

В подписи к фотографии Огневич написала: "Перед концертом я произношу свою, особую мантру. Я поняла, насколько она важна, во время больших туров. Чтобы отдавать - нужно иметь внутренний ресурс. Мне помогает ощущение баланса, я всё время «ловлю» свои эмоции, анализирую их, задаю массу вопросов. И мне очень помогает вот эта честность с собой".

Напомним, Новым участником "Холостячки" со Златой Огневич оказался красавчик-рекордсмен Америки: "Уже сразу неприятненько".

Как сообщала Politeka, Участник "Холостячки" удивил поступком ради Огневич и попал под раздачу: "Одного такого Мишина уже отшила".

Также Politeka писала, что "Холостячку" Огневич в первом же эфире решил покорить стоматолог-принц: "Прям Дмитрий Карпачев, только моложе".