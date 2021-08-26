Стала известная дата премьеры и названы имена первых женихов Златы Огневич на шоу "Холостячка"

Как сообщает Politeka.net, известная украинская певица Злата Огневич стала главной героиней второго сезону романтического реалити-шоу "Холостячка". На сердце звездной красотки будут претендовать 25 мужчин, среди которых будут также известные личности. Об этом сообщил телеканал СТБ.

Уже известны имена первых двух претендентов на сердце Златы. Один из них киевский хирург-стоматолог Роман Васильев, второй – черновицкий официант Винченцо Дулепа, который эмигрировал в Лондон и там открыл собственный ресторан. Первый выпуск второго сезона "Холостячки" выйдет на экраны уже 17 сентября.

К слову Винченцо Дулепа опубликовал в своем Instagram видеоанонс нового сезона "Холостячки", чем вызвал бурную реакцию среди фолловеров: "Уже хочу посмотреть", "Ну молодец! Когда успел?!", "Круто", "Ого, теперь придется смотреть!", "Вот никогда не смотрела, а теперь придется", "Какой парень", "Я в шоке", "Красавчик", "Поскорей бы", "Теперь буду обязательно смотреть и держать за тебя кулачки", "Считаю твоё участие в шоу несправедливо. Теперь у других участников шоу не будет шансов".

Напомним, Злату Огневич на съемках "Холостячки" настигло страшное известие: "Сердце перестало биться...".

Как сообщала Politeka, Известный холостяк заставил Ксению Мишину кричать от восторга: "Какой крутой…".

Также Politeka писала, что Участник "Холостячки" на коне заставил сердца украинок биться чаще, повезло Злате: "Достоин победы".