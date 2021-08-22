Певица Злата Огневич, героиня следующей "Холостячки", высказалась по поводу первых участников

Этой осенью пройдет премьера второго сезона реалити Холостячка, главной героиней которого стала певица Злата Огневич. Причем уже стала известна дата выхода, которую скрывали максимально долго. Как оказалось, старт романтической истории будет положен 17 сентября.

С этого числа поклонники начнут следить за любовными интригами Златы Огневич. В промо-ролике засветились и два новых претендента на сердце певицы.

Первым стал «обычный официант» из Черновцов Вениамин, который переехал в Лондон, стал Винченцо Дулепа и открыл там ресторан. А вторым оказался стоматолог Роман Васильев из Киева.

"Он такой дерзкий!" - говорит Злата о первом участнике.

«Сможет ли Винченцо, который покорил Лондон, завоевать сердце Холостячки Златы Огневич? 😍 Не пропустите романтическую премьеру этой осени на СТБ!» - говорится в подписи.

Поклонники ответили: «Ойййй держитесь доставки суши и пиц, мы ждём НЕ дождёмся 🔥; Винченцо ... .😂; ждем премьеру🔥; Когда откроется Холостяк?; Какой симпатичный 🙂».

Также ранее звезда рассказывала, что не потерпит самовлюбленного человека, а также такого, у которого есть зависимость к алкоголю или наркотикам.

"Я очень требовательная девочка, и мне непросто угодить. Хотелось бы, чтобы участники не сдавались, пусть борются за мое сердце. Я была в отношениях и знаю, чего хочу теперь" - говорит в видео Огневич.

На первом месте у певицы в мужчинах – человечность. Также для Огневич важно, чтобы ее избранник обладал хорошим чувством юмора.

Напомним, "Холостячка" Огневич в компании молодого человека вызвала споры в сети: "Наивная"

Как сообщала Politeka, команда "Холостячки" откровенно заговорила о поведении Огневич на съемках: "Для наших артистов это редкость..."

Также Politeka писала, что "Холостячка" Огневич дала волю страсти на съемках, создатели раскрыли правду.