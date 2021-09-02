Популярная украинская певица и звезда нового сезона шоу «Холостячка» Злата Огневич показала новый образ для съемок

Популярная исполнительница с нетерпением ждет выход в эфир выпусков нового сезона «Холостячки», где она была в главной роли. Съемки причем уже завершены, однако пользователи сети и фанаты Златы об итогах узнают только через три месяца.

Семнадцатого числа стартует первый эфир, а пока сама Огневич начала активно показывать себя в новых образах, принимать участие в фотосессии и демонстрировать разные кадры с выступлений, в которых принимала участие.

Стоит отметить, что Злата решила отойти в этот раз от классических нарядов, поэтому сделала акцент на фигуре и выбрала черную кофту в крупную сетку, а также черный лиф. Макияж и прическа в привычном виде завершили образ Огневич на новой съемке:

«Творим… Что-то крутое будет, да?» - говорит в видео Злата.

Также Злата показала новое фото, сделанное в Киеве на пристани с катерами. На снимке певица сидела на краю одного из катеров в уверенной позе, широко расставив ноги.

«Осень, теперь я тебя люблю. Давай гулять вечерами и купаться в огненной листве!», - подписала снимок звезда.

Ранее сообщалось, "Холостячку" Огневич в первом же эфире решил покорить стоматолог-принц: "Прям Дмитрий Карпачев, только моложе"

Также, участник «Холостячки» пошел на большую жертву ради Огневич: «Я готов бороться за Злату всеми силами»

Politeka рассказывала, Злата Огневич в платье-ночнушке показала, чем будет соблазнять женихов на "Холостячке": "Прям проснулся сразу"