Популярная украинская певица и звезда нового сезона шоу «Холостячка» Злата Огневич показала новый образ для съемок
Популярная исполнительница с нетерпением ждет выход в эфир выпусков нового сезона «Холостячки», где она была в главной роли. Съемки причем уже завершены, однако пользователи сети и фанаты Златы об итогах узнают только через три месяца.
Семнадцатого числа стартует первый эфир, а пока сама Огневич начала активно показывать себя в новых образах, принимать участие в фотосессии и демонстрировать разные кадры с выступлений, в которых принимала участие.
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Стоит отметить, что Злата решила отойти в этот раз от классических нарядов, поэтому сделала акцент на фигуре и выбрала черную кофту в крупную сетку, а также черный лиф. Макияж и прическа в привычном виде завершили образ Огневич на новой съемке:
«Творим… Что-то крутое будет, да?» - говорит в видео Злата.
Также Злата показала новое фото, сделанное в Киеве на пристани с катерами. На снимке певица сидела на краю одного из катеров в уверенной позе, широко расставив ноги.
«Осень, теперь я тебя люблю. Давай гулять вечерами и купаться в огненной листве!», - подписала снимок звезда.
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