Певица Злата Огневич, ставшая героиней второго сезона шоу о любви "Холостячка", обескуражила откровенной фотосессией

Как известно, "Холостячка 2" выйдет на телеэкраны уже 17 сентября, а пока еще неизвестно, какой же выбор сделала 35-летняя Огневич. Певица решила подогреть интерес, опубликовав серию романтических кадров у себя в Инстаграм, передает Politeka.net.

Злата позировала на фото в шелковом платье-ночнушке серо-голубого оттенка и кофейном пальто. Певица покрутилась перед камерой во всевозможных ракурсах, демонстрируя прелести стройной фигурки и будоража фантазию женственным силуэтом.

"Чувствую дыхание осени... 💔", - подписала кадры звезда, а затем добавила в комментариях, - "❤️‍🔥 Фото мечты 💔".

Пользователи кинулись обсуждать увиденное. Мнение разделилось: большинство остались в восторге, но некоторые отметили, что снимки получились "пошловатыми". Особенно выделился один из фанатов Огневич, который сходу предложил ей стать ее парнем.

"А это значит, скоро Холостячка на СТБ❤️"

"Шикарно выглядите, стильная красотка, богиня какая-то Злата❤️🙏😉"

"какое отношение "дыхание осени" имеет к женщине, которая себя "лапает", демонстрируя, скорее, некую "пошлость", чем "дыхание осени" 😳 сообщение как-то вообще не в тему к фото 😳😳 но сами фото норм"

"3-e фото просто уххх🔥🔥🔥"

"Прям проснулся сразу 😍🔥"

"Златик снова соблазняет на балконе, на этот раз ~ без халата 😮😍"

"Ну нельзя же так … 🔥🔥🔥"

"Оооо ..))) Злата ты прекрасна...) Давай я буду твоим парнем?..)"

Напомним, Злату Огневич на съемках "Холостячки" настигло страшное известие: "Сердце перестало биться..."

Как сообщала Politeka, участник "Холостячки" на коне заставил сердца украинок биться чаще, повезло Злате: "Достоин победы"

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