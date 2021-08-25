Певица Злата Огневич, ставшая героиней второго сезона шоу о любви "Холостячка", обескуражила откровенной фотосессией
Как известно, "Холостячка 2" выйдет на телеэкраны уже 17 сентября, а пока еще неизвестно, какой же выбор сделала 35-летняя Огневич. Певица решила подогреть интерес, опубликовав серию романтических кадров у себя в Инстаграм, передает Politeka.net.
Злата позировала на фото в шелковом платье-ночнушке серо-голубого оттенка и кофейном пальто. Певица покрутилась перед камерой во всевозможных ракурсах, демонстрируя прелести стройной фигурки и будоража фантазию женственным силуэтом.
"Чувствую дыхание осени... 💔", - подписала кадры звезда, а затем добавила в комментариях, - "❤️🔥 Фото мечты 💔".
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Пользователи кинулись обсуждать увиденное. Мнение разделилось: большинство остались в восторге, но некоторые отметили, что снимки получились "пошловатыми". Особенно выделился один из фанатов Огневич, который сходу предложил ей стать ее парнем.
"А это значит, скоро Холостячка на СТБ❤️"
"Шикарно выглядите, стильная красотка, богиня какая-то Злата❤️🙏😉"
"какое отношение "дыхание осени" имеет к женщине, которая себя "лапает", демонстрируя, скорее, некую "пошлость", чем "дыхание осени" 😳 сообщение как-то вообще не в тему к фото 😳😳 но сами фото норм"
"3-e фото просто уххх🔥🔥🔥"
"Прям проснулся сразу 😍🔥"
"Златик снова соблазняет на балконе, на этот раз ~ без халата 😮😍"
"Ну нельзя же так … 🔥🔥🔥"
"Оооо ..))) Злата ты прекрасна...) Давай я буду твоим парнем?..)"
Напомним, Злату Огневич на съемках "Холостячки" настигло страшное известие: "Сердце перестало биться..."
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