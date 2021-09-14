Певица Злата Огневич, которая стала новой "Холостячкой", заинтриговала видео и признанием
Как пишет Politeka.net, Злата Огневич опубликовала в Инстаграм ролик, в котором предстала в домашнем шелковом халатике. Она разговаривала с мужчиной, которому предлагала сварить кофе. Позже оказалось, что это был всего лишь сон.
«Он мне уже приснился…Я всегда слушаю интуицию и доверяю ей. А сейчас как вы понимаете мне без нее никак. Собраться с мыслями и сделать правильный выбор мне помогает чашка ароматного кофе. Теперь каждое утро в моей квартире невероятный аромат любимого напитка, который мне даже снится», - подписала видео звезда.
В комментариях красотке оставили массу приятных слов. Несколько человек спутали Злату с известной актрисой.
Филиппа Киркорова потрясла внезапная кончина известной певицы: "Этого не может быть"
MARUV с вырезами на бедрах пошалила с мужем в Монако: "Ух, чистокровная..."
Первый вылет из "Танців з зірками", решение судей ошеломило зрителей: "Не верю, что за Джамалу больше проголосовало"
Александр Эллерт впервые рассказал, что у него с Мишиной после ссоры: "Отстань"
Судья "Мастер Шеф" Мартыновская призналась, кому отдала особенное место в своем сердце: "Не тот, о ком вы подумали..."
«Очень похожа на главную героиню Дикого Ангела, Милагрос (Наталия Орейро)», «Красотка», «Супер», «Нереально красивая», «Злата, ты самая обольстительная и нежная девушка», «Жду новый сезон Холостячки», - пишут пользователи сети.
Напомним, что Злата Огневич показала, насколько тяжело ей даются тренировки: кадры из зала.
Как сообщала Politeka, Огневич призналась, как вела себя с ухажерами на проекте: "Могла сказать мужчине, что...".
Также Politeka писала, что Огневич неожиданно разоткровенничалась о том, чему ее научило шоу "Холостячка": "Нужно гораздо чаще...".