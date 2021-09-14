Певица Злата Огневич, которая стала новой "Холостячкой", заинтриговала видео и признанием

Как пишет Politeka.net, Злата Огневич опубликовала в Инстаграм ролик, в котором предстала в домашнем шелковом халатике. Она разговаривала с мужчиной, которому предлагала сварить кофе. Позже оказалось, что это был всего лишь сон.

«Он мне уже приснился…Я всегда слушаю интуицию и доверяю ей. А сейчас как вы понимаете мне без нее никак. Собраться с мыслями и сделать правильный выбор мне помогает чашка ароматного кофе. Теперь каждое утро в моей квартире невероятный аромат любимого напитка, который мне даже снится», - подписала видео звезда.

В комментариях красотке оставили массу приятных слов. Несколько человек спутали Злату с известной актрисой.

«Очень похожа на главную героиню Дикого Ангела, Милагрос (Наталия Орейро)», «Красотка», «Супер», «Нереально красивая», «Злата, ты самая обольстительная и нежная девушка», «Жду новый сезон Холостячки», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Злата Огневич показала, насколько тяжело ей даются тренировки: кадры из зала.

Как сообщала Politeka, Огневич призналась, как вела себя с ухажерами на проекте: "Могла сказать мужчине, что...".

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