Популярна українська співачка Злата Огневич показала, як вправляється в залі після зйомок

Злата після закінчення зйомок "Холостячки" стала активно показувати, як проходять її будні тепер. Вже відомо, що шоу відзняли не так давно, а сам проект стартує в ефірі вже через шість днів.

Тепер Злата знову з'являється в мережі, показує різні кадри з життя і говорить про свої почуття. Однак, оскільки зірка не може розповісти, як склався фінал шоу – шанувальникам доведеться чекати три місяці, перш ніж вони побачать фінал.

Зараз же зірка вирішила взяти себе в руки і почала приводити фігуру в порядок, тому багато займається в залі і показує, як перетворюється під керівництвом тренера. На нових кадрах втомлена Злата займалася в звичному режимі і показала, що хоч заняття даються їй непросто, вона все одно продовжує слідувати своєму режиму.

Раніше головна героїня нового сезону шоу» Холостячка " поділилася милими фото на своїй сторінці в Instagram.

На знімках Злата позувала в обнімку з Дзідзьо (Михайло Хома). Як пояснила співачка, вони зустрілися на зйомках соціального проекту. У підписі Огневич також зазначила, що музикант тепер теж холостяк.