Певица Злата Огневич, героиня следующей "Холостячки", начала активно сниматься перед выходом нового сезона

Злата Огневич стала героиней второго сезона романтичного шоу «Голостячка». И хотя съемки проекта уже завершились, рассказать о нем она не может, так как в эфир первый выпуск выйдет через неделю.

Финал поклонники Златы и самого шоу узнают аж через три месяца, до этих пор звезда должна хранить молчание о своей личной жизни. Она очень долго ждала этот проект и теперь наконец-то готова к чему-то новому.

После того, как финал был тайно отснят, у Златы снова появилось время, поэтому она начала показывать и мелкие радости из своих будней, и кадры из гримерки. В этот раз Огневич порадовала забавными кадрами после вкусного завтрака – артистка решила примерить на себя шутливый образ Кардашьян, обратившись к стилисту:

«Сделай мне губы, как у Ким Кардашьян. Ну разве можно быть такой красивой?» - написала Злата.

Ранее певица рассказала, что ей не везло в личной жизни. По словам звезды, мужчины сначала мирятся с ее работой, но потом им не нравится, что она пропадает на съемках и гастролях.

На проекте Злата хочет найти любовь. В своем комментарии в передаче "ЖВЛ" Огневич рассказала, что за последние 12 лет - этот год самый лучший для нее в понимании себя как женщины.

"Наконец-то я в процессе выбора своего мужчины. Я очень счастлива сейчас, правда. Любовь меня вдохновляет", - поделилась Злата Огневич.

Напомним, "Холостячка" Огневич похвасталась новой прической перед мамой, получив неожиданную реакцию: "Обычно не заходит".

Как сообщала Politeka, "Холостячка" Огневич обескуражила неожиданной сменой прически: "Ушло целых девять часов".

Также Politeka писала, что Новым участником "Холостячки" с Огневич стал красавчик со съемок "Крепостной": "Не страшно практически ничего!".