Популярная украинская певица Злата Огневич показала, как упражняется в зале после съемок

Злата после окончания съемок «Холостячки» стала активно показывать, как проходят ее будни теперь. Уже известно, что шоу отсняли не так давно, а сам проект стартует в эфире уже через шесть дней.

Теперь Злата снова появляется в сети, показывает разные кадры из жизни и говорит о своих чувствах. Однако, поскольку звезда не может рассказать, как сложился финал шоу – поклонникам придется ждать три месяца, прежде чем они увидят финал.

Сейчас же звезда решила взять себя в руки и начала приводить фигуру в порядок, поэтому много занимается в зале и показывает, как преображается под руководством тренера. На новых кадрах уставшая Злата занималась в привычном режиме и показала, что хоть занятия даются ей непросто, она все равно продолжает следовать своему режиму.

Ранее главная героиня нового сезона шоу «Холостячка» поделилась милыми фото на своей странице в Инстаграм.

На снимках Злата позировала в обнимку с Дзидзьо (Михаил Хома). Как объяснила певица, они встретились на съемках социального проекта. В подписи Огневич также отметила, что музыкант теперь тоже холостяк.