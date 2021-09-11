Популярная украинская певица Злата Огневич показала, как упражняется в зале после съемок
Злата после окончания съемок «Холостячки» стала активно показывать, как проходят ее будни теперь. Уже известно, что шоу отсняли не так давно, а сам проект стартует в эфире уже через шесть дней.
Теперь Злата снова появляется в сети, показывает разные кадры из жизни и говорит о своих чувствах. Однако, поскольку звезда не может рассказать, как сложился финал шоу – поклонникам придется ждать три месяца, прежде чем они увидят финал.
Сейчас же звезда решила взять себя в руки и начала приводить фигуру в порядок, поэтому много занимается в зале и показывает, как преображается под руководством тренера. На новых кадрах уставшая Злата занималась в привычном режиме и показала, что хоть занятия даются ей непросто, она все равно продолжает следовать своему режиму.
Беда у Пугачевой, звезду забрали с похорон близкого друга в плачевном состоянии: "Галкин взял за руку и..."
Четыре выходных подряд: что украинцы будут праздновать в октябре и когда отрабатывать
Беременная девушка победителя "Голосу країни" пожаловалась, что не знает, где он: "Оставил меня и ушел"
Ольга Сумская с гордостью показала Борисюка в ванной на всю страну: "Не к чему придраться"
Новый судья "Танців з зірками" Чмерковский заткнул за пояс Яму и Кухар: "Надоели..."
Ранее главная героиня нового сезона шоу «Холостячка» поделилась милыми фото на своей странице в Инстаграм.
На снимках Злата позировала в обнимку с Дзидзьо (Михаил Хома). Как объяснила певица, они встретились на съемках социального проекта. В подписи Огневич также отметила, что музыкант теперь тоже холостяк.
Напомним, новая "Холостячка" Огневич решила кардинально преобразиться.
Как сообщала Politeka, новая "Холостячка" Злата Огневич заинтриговала важными переменами в жизни.
Также Politeka писала, что "холостячка" Огневич показала свои ночные слабости, девушки поймут.