Артистка рассказала о важном для нее

Певица Злата Огневич, героиня следующей "Холостячки", решила поискать любовь на известном шоу и прокомментировала свое решение

Известная артистка стала героиней шоу, так как в личной жизни у нее давно ничего не складывалось, передает Politeka.net.

По словам звезды, мужчины сначала мирятся с ее работой, но потом им не нравится, что она пропадает на съемках и гастролях.

На проекте Злата хочет найти любовь. В своем комментарии в передаче "ЖВЛ" Огневич рассказала, что за последние 12 лет - этот год самый лучший для нее в понимании себя как женщины.

"Наконец-то я в процессе выбора своего мужчины. Я очень счастлива сейчас, правда. Любовь меня вдохновляет", - поделилась Злата Огневич.

Отметим, Злата Огневич в одном из давних интервью рассказала журналистам, что даже готова к искусственному оплодотворению из-за неудач в личной жизни.

Артистка призналась, что часто начинала строить отношения с мужчинами, которые пользовались ее доверчивостью. По словам артистки, она открывалась возлюбленным, а оказывалось, что они ее воспринимали, как очередную девушку для "коллекции".

Злата готова прибегнуть к ЭКО, если не построит отношения с любимым мужчиной до 40-42 лет.

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