Известная певица Злата Огневич призналась в своем ночном обжорстве

Как сообщает Politeka.net, известная украинская певица Злата Огневич, которая стала героиней второго сезона романтического реалити-шоу "Холостячка", часто радует поклонников яркими публикациями в своем Instagram. Так, в этот раз звезда показала в сторис свои ночные слабости – оказалось, что она любит плотно покушать.

На кадрах, которые Злата показала в сети, она сидит в кафешке и с большим удовольствие поедает бутерброд с тюлькой и красной икрой на черном хлебе. По словам артистки, она позволяет себе такие слабости только после концертов или изнурительных съемок.

"Хочу есть… Иду и ем. И плевать, что поздно", "Черноморская тюлечка. И не говорите мне, что соленое на ночь нельзя. Можно все!", - подписала сторис Огневич.

"Всегда после съемок, после концертов не могу уснуть и на меня нападает ночной жор. Не знаю, что в этим делать. Я просто сегодня решила не бороться, а пойти и съесть вкусную тюлечку с луком, икрой, черным хлебом… Это так вкусно", - рассказывает Злата в видео.

Напомним, "Холостячка" Огневич похвасталась новой прической перед мамой, получив неожиданную реакцию: "Обычно не заходит".

Как сообщала Politeka, "Холостячка" Огневич обескуражила неожиданной сменой прически: "Ушло целых девять часов".

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