Українська співачка Злата Огневич, яка стала новою "Холостячкою", розкрила нові подробиці майбутнього сезону

Цього разу Нова "Холостячка" Злата Огневич вирішила трохи відкрити завісу таємниці і висловитися про свої емоції, а також про те, як вона себе вела на проекті. Вже відомо, що фінал вийде через кілька днів, тому артистка з нетерпінням чекає прем'єру.

Так, головна героїня проекту" Холостячка " трохи відкрила завісу і розповіла про новий сезон, а також підкреслила, що багато моментів для неї були в новинку.

"Не можу сказати, що я брала ініціативу в свої руки, але я могла сказати чоловікові, що мені з ним добре. І не скажу, що я робила на цьому акцент, але мені приємно отримувати увагу чоловіка. І це можуть бути не тільки квіти – увага буває різною.

Увага - це слова, це сніданки, це обійми, якісь сюрпризи. Думаю, під час церемонії троянд Я розбиваю серце тому чоловікові, який покидає проект. Але я намагаюся бути лагідною і ввічливою " - каже Злата.

Зараз Злата продовжує ділиться своїми відчуттями від шоу, ведучи блог в Instagram.

"Багато моїх друзів і подружки вже просто знемагають від нетерпіння і закидають питаннями) відповім відразу-спойлерів не буде. Адже так цікавіше, правда?

Якщо до початку проекту Я нічого не знала про відносини (хоча наївно вважала, що знаю і досвід маю), тепер можу сказати, що дізналася набагато більше і про відносини між партнерами, та й про себе.

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