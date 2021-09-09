Популярная украинская певица Злата Огневич продемонстрировала теплые отношения с известным исполнителем Дзидзьо
Как пишет Politeka.net, главная героиня нового сезона шоу «Холостячка» поделилась новыми милыми фото на своей странице в Инстаграм.
На снимках Злата позировала в обнимку с Дзидзьо (Михаил Хома). Как объяснила певица, они встретились на съемках социального проекта.
Судя по фото, отношения между исполнителями довольно теплые: Злата и Дзидзьо мило улыбались и приобнимали друг друга за плечи.
В подписи Огневич также отметила, что музыкант теперь тоже холостяк. Стоит отметить, что ранее в этом году Дзидзьо развелся со своей женой, певицей Slavia. При этом исполнительница обвинила бывшего супруга в недостаточной поддержке и внимании к их отношениям.
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«Встретилась с крутым холостяком. Счастлива творить с людьми, близкими по духу!», - написала Злата в подписи к снимкам.
Ее подписчики тут же отреагировали на пост.
«Мои дорогие вместе», «Очень красивые», «Ему бы постричься», «Хорошая парочка», «Вы афигенные оба! Спасибо что вы это делаете», «Ну, женитесь», - пишут люди.
Напомним, новая "Холостячка" Огневич решила кардинально преобразиться.
Как сообщала Politeka, новая "Холостячка" Злата Огневич заинтриговала важными переменами в жизни.
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