Популярная украинская певица Злата Огневич продемонстрировала теплые отношения с известным исполнителем Дзидзьо

Как пишет Politeka.net, главная героиня нового сезона шоу «Холостячка» поделилась новыми милыми фото на своей странице в Инстаграм.

На снимках Злата позировала в обнимку с Дзидзьо (Михаил Хома). Как объяснила певица, они встретились на съемках социального проекта.

Судя по фото, отношения между исполнителями довольно теплые: Злата и Дзидзьо мило улыбались и приобнимали друг друга за плечи.

В подписи Огневич также отметила, что музыкант теперь тоже холостяк. Стоит отметить, что ранее в этом году Дзидзьо развелся со своей женой, певицей Slavia. При этом исполнительница обвинила бывшего супруга в недостаточной поддержке и внимании к их отношениям.

«Встретилась с крутым холостяком. Счастлива творить с людьми, близкими по духу!», - написала Злата в подписи к снимкам.

Ее подписчики тут же отреагировали на пост.

«Мои дорогие вместе», «Очень красивые», «Ему бы постричься», «Хорошая парочка», «Вы афигенные оба! Спасибо что вы это делаете», «Ну, женитесь», - пишут люди.

Напомним, новая "Холостячка" Огневич решила кардинально преобразиться.

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