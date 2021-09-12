Украинская певица Злата Огневич, которая стала новой "Холостячкой", раскрыла новые подробности грядущего сезона

В этот раз новая «Холостячка» Злата Огневич решила немного приоткрыть завесу тайны и высказаться о своих эмоциях, а также о том, как она себя вела на проекте. Уже известно, что финал выйдет через несколько дней, поэтому артистка с нетерпением ждет премьеру.

Так, главная героиня проекту "Холостячка" немного приоткрыла завесу и рассказала о новом сезоне, а также подчеркнула, что многие моменты для нее были в новинку.

«Не могу сказать, что я брала инициативу в свои руки, но я могла сказать мужчине, что мне с ним хорошо. И не скажу, что я делала на этом акцент, но мне приятно получать внимание мужчины. И это могут быть не только цветы – внимание бывает разным.

Внимание – это слова, это завтраки, это объятия, какие-то сюрпризы. Думаю, во время церемонии роз я разбиваю сердце тому мужчине, который покидает проект. Но я пытаюсь быть ласковой и вежливой» - говорит Злата.

Сейчас Злата продолжает делится своими ощущениями от шоу, ведя блог в Инстаграм.

"Многие мои друзья и подружки уже просто изнывают от нетерпения и забрасывают вопросами) Отвечу сразу- спойлеров не будет. Ведь так интереснее, правда?

Если до начала проекта я ничего не знала про отношения (хотя наивно полагала, что знаю и опыт имею), теперь могу сказать, что узнала гораздо больше и об отношениях между партнёрами, да и о себе.

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