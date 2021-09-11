Українська співачка Злата Огневич, яка стала новою "Холостячкою", розповіла про шоу
Як пише Politeka.net, Злата Огневич стала головною героїнею шоу"Холостячка". Красуня продовжує ділиться своїми відчуттями від шоу, ведучи блог в Instagram.
На новому фото Злата була в стильному костюмі. Красуня позувала на сходинках, хвалячись розкішними кісками.
"Дуже скоро почнеться найромантичніше шоу країни Холостячка.
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Багато моїх друзів і подружки вже просто знемагають від нетерпіння і закидають питаннями ))) відповім відразу - спойлерів не буде. Адже так цікавіше, правда?
Якщо до початку проекту Я нічого не знала про відносини ( хоча наївно вважала, що знаю і досвід маю), тепер можу сказати, що дізналася набагато більше і про відносини між партнерами, та й про себе.
А ще про те, що говорити «так» потрібно набагато частіше, ніж я собі дозволяла", - написала Злата.
Фанати поставили більше тисячі лайків і написали коментарі:
"Будемо дивитися", "Злата, чекаю з нетерпінням", "можна дреди зробити", "прикол прикольний,на будівництві маляра в такому ходять!!!"
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