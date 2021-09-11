Украинская певица Злата Огневич, которая стала новой "Холостячкой", рассказала о шоу
Как пишет Politeka.net, Злата Огневич стала главной героиней шоу "Холостячка". Красотка продолжает делится своими ощущениями от шоу, ведя блог в Инстаграм.
На новом фото Злата была в стильном костюме. Красотка позировала на ступеньках, хвастаясь роскошными косичками.
"Очень скоро начнется самое романтическое шоу страны Холостячка.
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Многие мои друзья и подружки уже просто изнывают от нетерпения и забрасывают вопросами ))) Отвечу сразу- спойлеров не будет. Ведь так интереснее, правда?
Если до начала проекта я ничего не знала про отношения ( хотя наивно полагала, что знаю и опыт имею), теперь могу сказать, что узнала гораздо больше и об отношениях между партнёрами, да и о себе.
А ещё о том, что говорить «ДА» нужно гораздо чаще, чем я себе позволяла", - написала Злата.
Фанаты поставили более тысячи лайков и написали комментарии:
"Будем смотреть", "Злата, жду с нетерпением", "Можно дреды сделать", "Прикол прикольный,на стройке маляра в таком ходят!!!"
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