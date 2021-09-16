Популярная украинская певица Злата Огневич, ставшая новой "Холостячкой" ответила на вопросы поклонников

Уже завтра состоится премьера второго сезона романтичного шоу «Холостячка», в котором Злата Огневич будет искать свою любовь среди множества холостяков, пришедших на проект ради нее. Чтобы подогреть интерес, звезда решила устроить день ответов на вопросы.

По словам, звезды, она обращает внимание на энергетику или флюиды, исходящие от мужчин. А вот мужчины обычно обращают внимание на девушек, которые не притворяются и остаются собой. Также Злата рассказала, что следует быть смелой и не бояться проявлять любые эмоции перед мужчиной, к которому есть интерес или симпатия.

Отвечая на вопрос о том, встретила ли она любовь, Огневич написала: «А вы как думаете?» - чтобы не раскрывать интригу до самого финала.

Также певица немного рассказала о себе, но внезапно получила упрек во лжи.

"Вы же уже вышли замуж, зачем весь этот цирк?", - поинтересовался у артистки один из поклонников. В ответ Огневич сделала удивленное лицо и спросила: "Я чего-то не знаю?".

Также Злата поделилась, что она не приемлет в мужчине - предательства.

Ранее Григорий Решетник в своем Instagram опубликовал фрагмент интервью, в котором он рассказал о новом сезоне шоу "Холостячка":

"Все мужчины влюбились, все потеряли голову. Уже традиционно, на первую вечеринку и на кастинг, Злата понравилась, они пришли на Злату. Зрителя увидят настоящие мужские разборки, они будут, но я буду контролировать, чтобы это не выходило за грань", - поделился Григорий.

Напомним, Решетник перед стартом "Холостячки" со Златой Огневич показал, какие интересные моменты остались за кадром: видео.

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