Жена шоумена, ведущего популярных проектов "Холостяк" и "Україна має талант" Григория Решетника обратилась к украинцам
Жена популярного ведущего, Кристина, работала на телевидении, где и познакомилась с мужем, сообщает Politeka.net.
Пара уже более 10 лет вместе и воспитывает троих сыновей - Ивана и Дмитрия, и младшего, который появился на свет в 2020-ом, Александра.
Сейчас Кристина совмещает домашние хлопоты с ведением страницы в Инстаграм.
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В новом посте красотка обратилась к украинцам. На снимке она была запечатлена в куртке, и очках от солнца. Кристина позировала на лавочке, широко улыбаясь.
"Интересно 🤓
Вы любите Инстаграм за хорошие фото, или за инфу, что подается под ними?
1️⃣ Читаем мои посты
или
2️⃣ просто любуемся фото?", - поинтересовалась жена Решетника.
За два часа пост собрал более 2000 лайков и много комментариев.
"И фото и тексты и сториз ❤", "Читаю", "Читаю некоторые тексты, в том числе и Ваши 💛", "1 и 2 😁 приятно видеть счастливую жену, маму и семью и читать пост 🤗", "Сначала обращаю внимание на фото, потом исследую инфо😁", "Любуюсь фото и читаю описание под ними❤️", "Это мир полезной информации!!!!)", "И читаем и любуемся Вашими замечательными фото 😍🔥", - написали пользователи сети.
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