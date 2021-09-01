Жена шоумена, ведущего популярных проектов "Холостяк" и "Україна має талант" Григория Решетника отправилась в Турцию с семьей, где продемонстрировала фигуру
Жена известного телеведущего родила ему троих сыновей, что совершенно никак не отразилось на ее фигуре, сообщает Politeka.net. Красотка демонстрирует идеальные формы в купальных нарядах на отдыхе.
В этот раз Кристина отправилась с семьей в Турцию, откуда опубликовала снимок в желтом купальнике.
Летний образ возле бассейна завершили солнечные очки.
"Мать-природа ты потрясающая ☀️", - написала Кристина.
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За два часа пост собрал более 3000 лайков и много комментариев.
"🔥🔥🔥 Вы супер ❤️❤️❤️", "Хорошего отдыха! 💕", "Красотка😍😍😍", "Самый классный купальник", "🔥🔥🔥Супер!!!", - написали пользователи сети.
Отметим, Григорий и Кристина Решетник познакомились на работе. Будущие супруги на одном из свиданий пообщались всю ночь в кафе, после чего поняли, что созданы друг для друга.
Сейчас супруги воспитывают троих сыновей - Ивана и Дмитрия, и младшего, который появился на свет в 2020-ом, Александра.
По признанию Кристины, Григорий - заботливый отец, который ей помогает во воспитании и по уходу за сыновьями.
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