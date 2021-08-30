Жена популярного телеведущего шоу "Холостяк" и "Холостячка" Григория Решетника Кристина во время ожидания в аэропорту показала, как муж проводит время с сыном

Как передает Politeka.net, Григорий Решетник прославился как украинский телеведущий. Популярность ему принесла работа в таких проектах, как "Холостяк" и "Холостячка". У телеведущего есть жена - Кристина. Они в браке более 10 лет и у них есть трое детей - Иван, Дмитрий и Александр. Супруги являются образцом идеальной семьи в украинском шоу-бизнесе. Григорий и Кристина активно ведут социальные сети и делятся с поклонниками моменты из жизни.

На этот раз на странице телеведущего в Инстаграм появилось новое видео. Как ранее сообщалось, Григорий недавно стал ведущим нового сезона "Україна має талант". В связи с работой, он мало видется со своей семьей, но наконец ведущий отправился в отпуск. На кадрах Григорий со своим младшим сыном Александром играется, пока они ожидают в аэропорту.

"Любовь у них такая", подписала видео Кристина Решетник.

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