Жена известного телеведущего "Холостяк" и "Холостячка" Григория Решетника Кристина заинтриговала украинцев отъездом

Как передает Politeka.net, Григорий Решетник является звездой телеканала "СТБ". За его спиной работа во множестве проектов, однако больше всего он запомнился по работе в шоу "Холостяк" и "Холостячка". У Григория есть супруга - Кристина. Они поженились более 10 лет назад, и сейчас у них 3 сына - Иван, Дмитрий и Александр. Пара является примером в украинском шоубизнесе. Кристина и Григорий активно ведут социальные сети и делятся с поклонниками моментами из жизни.

На этот раз у Кристины Решетник появилось новое фото на странице в Инстаграм. Недавно стало известно, что Григорий стал ведущим нового сезона "Україна має талант" и теперь у телеведущего занятой график. И пока все знаменитости ездили в отпуск, Григорий работал. На снимке видно, что супруги наконец отправляются в отпуск.

"4 утра. Мы никогда не спим. пока Гриша работал, я собирала нас в отпуск", рассказала жена телеведущего.

Также, на странице Григория Решетника появилось видео с аэропорта.

Куда супруги направляются пока неизвестно.

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