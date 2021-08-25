Жена ведущего Григория Решетника показала очаровательные фото с мужем и сыном

Как сообщает Politeka.net, популярная блогерша и жена ведущего "Холостячки" Григория Решетника Кристина, которая родила шоумену троих сыновей, часто радует поклонников яркими публикациями в своем Instagram. Так, в этот раз красотка показала очаровательные кадры, как встречает мужа с работы.

На фотографиях Григорий и Кристина запечатлены в лифте, а рядом с ними стоит один из сыновей. Перед камерой девушка появилась в стильных белых джинсах и полосатой футболке, ее волосы распущены и аккуратно уложены, а на лице нет макияжа, только милая улыбка. позади жены стоит Григорий в темной футболке и тоже мило улыбается.

В подписи к фотографиям Кристина рассказала о сложном график мужа, из-за которого они почти не видятся: "Доброе утро то, которое встречаю с тобой! С возвращением домой, Любимый. Кто не знает – у Гриши очень сложные рабочие графики и мы почти не видимся! Поэтому такие моменты, когда все вместе дома, завтракаем и даже выходим вместе по делам – бесценные".

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