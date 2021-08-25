Известный телеведущий Григорий Решетник поделился в соцсети неожиданным черно-белым фотоснимком

Как сообщает Politeka.net, известный украинский телеведущий, ведущий реалити-шоу "Холостячка", который недавно также стал ведущим шоу "Україна має талант" Григорий Решетник, часто радует поклонников яркими публикациями в своем микроблоге в Instagram. Так, в этот раз шоумен удивил новым фото, и озадачил поклонников вопросом.

На черно-белой фотографии Григорий запечатлен на улице, она стоит, спершись на капот роскошного автомобиля и смотрит куда-то ввысь. Перед камерой ведущий появился в белом наряде – брюках и помятой рубашке, а на его лице какое-то озабоченное выражение.

В подписи к кадру Решетник написал: "А что лично для тебя Независимость?". Пользователи тут же принялись обсуждать снимок, отвечая на вопрос телеведущего: "Быть самим собой", "Независимость от кого и чего, независимость от мнения окружающих, в независимости от этих факторов уметь жить для себя, ценить свое пространство и свои приоритеты", "Независимость для меня – возможность жить под мирным небом, наблюдать, как растет твой ребенок, возможность реализоваться, быть счастливым", "Быть свободной от мыслей, взглядов, делать то, что по душе, не дожидаясь "оценочных" комментариев, не копировать кого-то, жить своей жизнью".

Напомним, Новый ведущий "Україна має талант" засветился на "МастерШеф" с украинскими звездами: "Ох, и подпортили мне…".

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