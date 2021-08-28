Известный телеведущий шоу "Холостяк" и "Холостячка" Григорий Решетник поделился новыми фото

Как передает Politeka.net, Григорий Решетник является популярным украинским ведущим. Он прославился благодаря своей работе в проектах "Холостяк" и "Холостячка". Также, недавно стало известно о том, что он стал ведущим нового сезона шоу "Україна має талант". Григорий, не смотря на занятый график, активно ведет социальные сети и делится с поклонниками моментами из жизни.

На этот раз телеведущий поделился новыми фото на своей странице в Instagram. На снимках он в белой рубашке, одетой под клетчатый пиджак и бежевых брюках. На кадрах он не один, а с коллегой и известной телеведущей канала "СТБ" Надеждой Матвеевой.

Он отметил, что они с Надеждой Матвеевой вели программу на СТБ "Невероятная правда о звездах".

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