Известный телеведущий Григорий Решетник показал неожиданные фото с коллегой по цеху Машей Ефросининой

Как сообщает Politeka.net, известный украинский телеведущий и шоумен Григорий Решетник, который помимо "Холостячки" недавно стал ведущим талант-шоу "Україна має талант", часто радует поклонников яркими публикациями в своем Instagram. Так, в этот раз ведущий поделился в сети забавными кадрами с коллегой по цеху Машей Ефросининой.

Похоже, Григорий и Мария встретились на съемочной площадке – оба нарядные и держат в руках белые папки. Перед камерой шоумен появился в стильном черном костюме с иголочки с белой рубашкой и красным галстуком и платком в кармане. Под руку с ним стоит Ефросинина, которая надела стильный красный костюм и блузку в тон. При этом оба мило улыбаются в камеру, несмотря на то, что на улице ночь.

В подписи к фотографиям Решетник весело написал: "Гриша и Маша. Красное и черное". Поклонники тут же принялись комментировать фото, засыпая телеведущих комплиментами.

Напомним, Ведущий "Холостячки" и "Україна має талант" Решетник неожиданно засветился с красоткой-коллегой: кадры.

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