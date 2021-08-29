Семья ведущего нового сезона "Україна має талант" Григория Решетника отправилась на отдых

Как пишет Politeka.net, звезда телеканала "СТБ" Григорий Решетник, которого все знают как ведущего популярных шоу "Холостяк", "Холостячка" и "Україна має талант", вместе с женой Кристиной прожил в браке более 10 лет. Пара воспитывает троих сыновей-Ивана, Дмитрия и Александра.

В своем Instagram Кристина Решетник часто рассказывает поклонникам о жизни семьи. На этот раз жена телеведущего опубликовала кадры из аэропорта и написала, что они с мужем и сыновьями наконец-то отправляются на отдых, однако куда именно – не уточнила.

"Для нас этот отпуск был жизненно необходим 🙏🏻 ураааа! Еще чуть-чуть и лето будет снова с нами 👏👏👏👏☀️☀️☀️☀️", - написала Кристина Решетник.

На фото женщина позировала вместе с тремя сыновьями в Международном аэропорту "Борисполь", ожидая своего рейса.

К тому же, в stories жена Григория Решетника рассказала о проблеме со здоровьем, которая возникла прямо перед вылетом.

"Не поверите – у меня опять проблемы с глазом) и это - буквально за пару часов до вылета) красавица я еще та)", - написала Кристина.

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