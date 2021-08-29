Дружина відомого телеведучого "Холостяк" і "Холостячка" Григорія Решетника Христина заінтригувала українців від'їздом
Як передає Politeka.net, Григорій Решетник є зіркою телеканалу "СТБ". За його спиною робота в безлічі проєктів, проте найбільше він запам'ятався по роботі в шоу "Холостяк" і "Холостячка". У Григорія є дружина - Христина. Вони одружилися більше 10 років тому, і зараз у них 3 сини - Іван, Дмитро та Олександр. Пара є прикладом в українському шоубізнесі. Христина і Григорій активно ведуть соціальні мережі і діляться з шанувальниками моментами з життя.
На цей раз у Христини Решетник з'явилося нове фото на сторінці в Instagram. Нещодавно стало відомо, що Григорій став ведучим нового сезону "Україна має талант" і тепер у телеведучого зайнятий графік. І поки всі знаменитості їздили у відпустку, Григорій працював. На знімку видно, що подружжя нарешті відправляються у відпустку.
"4 ранку. Ми ніколи не спимо. поки Гриша працював, я збирала нас у відпустку", розповіла дружина телеведучого.
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Також, на сторінці Григорія Решетника з'явилося відео з аеропорту.
Куди подружжя прямує поки невідомо.
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