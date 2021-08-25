Відомий телеведучий Григорій Решетник поділився у соцмережі несподіваним чорно-білим фотознімком

Як повідомляє Politeka.net, відомий український телеведучий, ведучий реаліті-шоу "Холостячка", який нещодавно також став ведучим шоу "Україна має талант" Григорій Решетник, часто радує шанувальників яскравими публікаціями у своєму мікроблозі в Instagram. Так, цього разу шоумен здивував новим фото, і спантеличив шанувальників питанням.

На чорно-білій фотографії Григорій зображений на вулиці, вона стоїть, спершись на капот розкішного автомобіля і дивиться кудись вгору. Перед камерою ведучий з'явився в білому вбранні - брюках і пом'ятої сорочці, а на його обличчі якийсь заклопотаний вираз.

У підписі до кадру Решетник написав: "А що особисто для тебе незалежність?". Користувачі тут же почали обговорювати знімок, відповідаючи на питання телеведучого: "Бути самим собою", "Незалежність від кого і чого, незалежність від думки оточуючих, в незалежності від цих факторів вміти жити для себе, цінувати свій простір і свої пріоритети", "Незалежність для мене – можливість жити під мирним небом, спостерігати, як росте твоя дитина, можливість реалізуватися, бути щасливим", "Бути вільною від думок, поглядів, робити те, що до душі, не чекаючи "оціночних" коментарів, не копіювати когось, жити своїм життям".

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