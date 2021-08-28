Відомий телеведучий шоу "Холостяк" і "Холостячка" Григорій Решетник поділився новими фото

Як передає Politeka.net, Григорій Решетник є популярним українським ведучим. Він прославився завдяки своїй роботі в проєктах "Холостяк" і "Холостячка". Також, нещодавно стало відомо про те, що він став ведучим нового сезону шоу "Україна має талант". Григорій, не дивлячись на зайнятий графік, активно веде соціальні мережі і ділиться з шанувальниками моментами з життя.

Цього разу телеведучий поділився новими фото на своїй сторінці в Instagram. На знімках він у білій сорочці, одягненій під картатий піджак і бежевих брюках. На кадрах він не один, а з колегою і відомою телеведучою каналу "СТБ" Надією Матвєєвою.

Він зазначив, що вони з Надією Матвєєвою вели програму на СТБ "Неймовірна правда про зірок".

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