Відомий телеведучий Григорій Решетник показав несподівані фото з колегою по цеху Машею Єфросиніною

Як повідомляє Politeka.net, відомий український телеведучий і шоумен Григорій Решетник, який крім "Холостячки" нещодавно став ведучим талант-шоу "Україна має талант", часто радує шанувальників яскравими публікаціями в своєму Instagram. Так, цього разу ведучий поділився в мережі кумедними кадрами з колегою по цеху Машею Єфросиніною.

Схоже, Григорій і Марія зустрілися на знімальному майданчику – обидва ошатні і тримають в руках білі папки. Перед камерою шоумен з'явився в стильному чорному костюмі з голочки з білою сорочкою і червоною краваткою і хусткою в кишені. Під руку з ним стоїть Єфросиніна, яка одягла стильний червоний костюм і блузку в тон. При цьому обидва мило посміхаються в камеру, попри те, що на вулиці ніч.

У підписі до фотографій Решетник весело написав: "Гриша і Маша. Червоне і чорне". Шанувальники тут же почали коментувати фото, засинаючи телеведучих компліментами.

Нагадаємо, Ведучий "Холостячки" і "Україна має талант" Решетник несподівано засвітився з красунею-колегою: кадри.

Як повідомляла Politeka, Учасник "Україна має талант" змусив Притулу і Єфросиніну кричати від жаху: "Дуже крутий чувак".

Також Politeka писала, що Дружина ведучого "Холостячки" Решетника без макіяжу показала, як зустрічає чоловіка з роботи: "Ми майже не...".