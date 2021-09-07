Жена известного украинского ведущего Григория Решетника показала, как проводит время с их детьми в большом городе
Как пишет Politeka.net, Кристина Решетник поделилась новым жизнерадостным постом в своем Инстаграм.
Как известно, ведущий популярных украинских проектов «Україна має талант», «Холостяк» и «Холостячка» вместе со своей женой воспитывает троих сыновей: 8-летнего Ивана, 4-летнего Дмитрия и Александра, которому в ноябре исполнится годик. Справляться с тремя детьми бывает нелегко, однако Григорий и Кристина явно очень любят своих малышей, и часто показывают их в социальных сетях.
На этот раз жена ведущего показала, как проводит время с тремя мальчиками одновременно.
«Моя любовь в большом городе. Забрали из школы, сделали все дела, прогулка перед сном с ребятами и все - бежим домой ужинать», - написала Кристина.
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На фото она счастливо улыбается, позируя со своими сыновьями. При этом старшие мальчики строят забавные рожицы на камеру, а младший спокойно сидит в коляске.
«Да видели вас вечером на прогулке хорошие детки и вы мы тоже гуляли перед сном», «Класс», - написали в комментариях к фото.
Напомним, ведущий «Україна має талант» и «Холостяка» Решетник показал, как развлекается с коллегами на съемках.
Как сообщала Politeka, ведущий «Україна має талант» и «Холостячки» Решетник отправил четырехлетнего сына в школу.
Также Politeka писала, что жена ведущего "Україна має талант" Решетника после возвращения на родину удивила признанием.