Жена известного украинского ведущего Григория Решетника показала, как проводит время с их детьми в большом городе

Как пишет Politeka.net, Кристина Решетник поделилась новым жизнерадостным постом в своем Инстаграм.

Как известно, ведущий популярных украинских проектов «Україна має талант», «Холостяк» и «Холостячка» вместе со своей женой воспитывает троих сыновей: 8-летнего Ивана, 4-летнего Дмитрия и Александра, которому в ноябре исполнится годик. Справляться с тремя детьми бывает нелегко, однако Григорий и Кристина явно очень любят своих малышей, и часто показывают их в социальных сетях.

На этот раз жена ведущего показала, как проводит время с тремя мальчиками одновременно.

«Моя любовь в большом городе. Забрали из школы, сделали все дела, прогулка перед сном с ребятами и все - бежим домой ужинать», - написала Кристина.

На фото она счастливо улыбается, позируя со своими сыновьями. При этом старшие мальчики строят забавные рожицы на камеру, а младший спокойно сидит в коляске.

«Да видели вас вечером на прогулке хорошие детки и вы мы тоже гуляли перед сном», «Класс», - написали в комментариях к фото.

Напомним, ведущий «Україна має талант» и «Холостяка» Решетник показал, как развлекается с коллегами на съемках.

Как сообщала Politeka, ведущий «Україна має талант» и «Холостячки» Решетник отправил четырехлетнего сына в школу.

Также Politeka писала, что жена ведущего "Україна має талант" Решетника после возвращения на родину удивила признанием.