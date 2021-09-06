Известный телеведущий Григорий Решетник, который стал очень популярным благодаря проектам «Холостяк» и «Холостячка», показал своих сыновей

Как пишет Politeka.net, в Инстаграм многодетный отец опубликовал серию фото со своими сыночками. Двое из них, по словам звезды СТБ, уже отправились в школу. Это при том, что среднему сыну Решетника всего четыре года.

«Мои школьники и самый маленький. Сегодня уже и Димуля, в свои 4-ре года, пошел в школу - подготовительная группа для самых маленьких. Ваня уже совсем взрослый и самостоятельный, как-никак, уже 2-й класс. Ну а Сашуня весь день ждет своих самых любимых братьев, чтобы вечером вместе с ними играть», - рассказал Решетник про своих детей.

В комментариях ему оставили массу приятных слов и отзывов со словами поддержки.

«Все прекрасные», «Какие счастливые дети», «Да. Я тоже считаю, что дети это счастье. Какие у Вас замечательные сыночки», «Папина гордость», - пишут пользователи сети.

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