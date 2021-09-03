Ведучий "Холостячки" і нового сезону "Україна має талант" Григорій Решетник полетів з сім'єю відпочивати до Туреччини

Як передає Politeka.net, в Instagram у Решетника і його дружини з'явилися яскраві фото, зроблені на відпочинку. Телеведучий засвітив все своє сімейство: красуню-дружину і трьох синів. Сонце додало особливого настрою і так яскравим знімкам.

"Наш супер відпочинок", - підписав телеведучий фото.

У коментарях зірці телеканалу СТБ залишили масу приємних відгуків.

"Найкращі", «милі», «ви такі всі променисті», «неймовірно красива сім'я», «ще треба дівчинку і буде повний комплект», "дивлячись на вашу сім'ю, Ви мене надихаєте на третю дитину", - пишуть користувачі Мережі.

Відзначимо, що Решетник останнім часом є одним з найбільш затребуваних телеведучих в Україні. Він веде найрейтинговіше шоу на СТБ "Холостяк" і "Холостячка". Також йому довірили вести довгоочікуване повернення легендарного шоу "Україна має талант".

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