Ведучий "Холостячки" і нового сезону "Україна має талант" Григорій Решетник полетів з сім'єю відпочивати до Туреччини
Як передає Politeka.net, в Instagram у Решетника і його дружини з'явилися яскраві фото, зроблені на відпочинку. Телеведучий засвітив все своє сімейство: красуню-дружину і трьох синів. Сонце додало особливого настрою і так яскравим знімкам.
"Наш супер відпочинок", - підписав телеведучий фото.
У коментарях зірці телеканалу СТБ залишили масу приємних відгуків.
Полякова зробила нову заяву щодо скандалу з Меладзе: "Бийте в пику"
Трагедією закінчилися пошуки відомого актора, мати не може прийти до тями: "Останній раз..."
Лікарі не змогли врятувати знаменитого актора з серіалу "Величне століття": подробиці трагедії
74-річна Ротару в компанії невістки і внучки повеселилася від душі в Італії: "Софія Михайлівна, ну як завжди!"
Новий скандал гримить на "Співають всі", Тіна Кароль вирішила не мовчати: "Я можу вам допомогти..."
"Найкращі", «милі», «ви такі всі променисті», «неймовірно красива сім'я», «ще треба дівчинку і буде повний комплект», "дивлячись на вашу сім'ю, Ви мене надихаєте на третю дитину", - пишуть користувачі Мережі.
Відзначимо, що Решетник останнім часом є одним з найбільш затребуваних телеведучих в Україні. Він веде найрейтинговіше шоу на СТБ "Холостяк" і "Холостячка". Також йому довірили вести довгоочікуване повернення легендарного шоу "Україна має талант".
Нагадаємо, що дружина Решетника вразила ідеальною фігурою після трьох пологів:"Приголомшлива".
Як повідомляла Politeka, Решетник відвіз молоду дружину і дітей з країни:"які ж ви...".
Також Politeka повідомляла, що Решетник звернувся до українців, виїхавши за кордон:"саме про таке...".