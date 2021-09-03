Ведущий "Холостячки" и нового сезона "Україна має талант" Григорий Решетник улетел с семьей отдыхать в Турцию

Как передает Politeka.net, в Инстаграм у Решетника и его жены появились яркие фото, сделанные на отдыхе. Телеведущий засветил все свое семейство: красотку-жену и троих сыновей. Солнце добавило особого настроения и так ярким снимкам.

«Наш супер отдых», - подписал телеведущий фото.

В комментариях звезде телеканала СТБ оставили массу приятных отзывов.

«Самые лучшие», «Милые», «Вы такие все лучезарные», «Невероятно красивая семья», «Еще надо девочку и будет полный комплект», «Смотря на вашу семью, вы меня вдохновляете на третьего ребенка», - пишут пользователи сети.

Отметим, что Решетник в последнее время является одним из самых востребованных телеведущих в Украине. Он ведет самое рейтинговое шоу на СТБ «Холостяк» и «Холостячка». Также ему доверили вести долгожданное возвращение легендарного шоу «Україна має талант».

Напомним, что жена Решетника впечатлила идеальной фигурой после трех родов: "Потрясающая".

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