Ведучий "Холостячки" і нового сезону "Україна має талант" Григорій Решетник святкує 1 вересня на курорті в Туреччині

Як передає Politeka.net, Григорій Решетник є відомим українським телеведучим. Він прославився завдяки своїй роботі в проєктах "Холостяк" і "Холостячка". Також, зірка телеканалу "СТБ" нещодавно оголосив, що став новим ведучим шоу "Україна має талант". Григорій активно веде соціальні мережі і ділиться з шанувальниками моментами з життя.

Цього разу телеведучий опублікував фото на своїй сторінці в Instagram. Як відомо, через новий проєкт, у Григорія забитий графік, і у нього мало часу на сім'ю. Однак, нещодавно стало відомо, що телеведучий разом зі своєю дружиною - Христиною, і трьома дітьми - Іваном, Дмитром і Олександром вирушили у відпустку. На кадрі Григорій близько пальми позує на камеру. Як відомо, він з сім'єю відправився в Белек, Туреччина.

"Саме про таке 1-е вересня я мріяв з 1-го класу



Всіх діток та батьків вітаю з Днем Знань 📚



Тримаймося, Дорогенькі",- привітав Григорій Решетник.

Шанувальники засипали телеведучого компліментами:" Бос Голлівуду", "Гриша, ти супер", "Красиво стоять в ряд чотири Пальми, Середня👏❤️", "Стрункий, як карабельна сосна".

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