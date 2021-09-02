Ведущий "Холостячки" и нового сезона "Україна має талант" Григорий Решетник празднует 1 сентября на курорте в Турции

Как передает Politeka.net, Григорий Решетник является известным украинским телеведущим. Он прославился благодаря своей работе в проектах "Холостяк" и "Холостячка". Также, звезда телеканала "СТБ" недавно объявил, что стал новым ведущим шоу "Україна має талант". Григорий активно ведет социальные сети и делится с поклонниками моментами из жизни.

На этот раз телеведущий опубликов новое фото на своей странице в Инстаграм. Как известно, из-за нового проекта, у Григория забитый график, и у него мало времени на семью. Однако, недавно стало известно, что телеведущий вместе со своей женой - Кристиной, и тремя детьми - Иваном, Дмитрием и Александром отправились в отпуск. На кадре Григорий около пальмы позирует на камеру. Как известно, он с семьей отправился в Белек, Турция.

"Именно о таком первого сентября я мечтал с 1-го класса

Всех детей и родителей поздравляю с Днем Знаний 📚 Держитесь, Дорогие", - поздравил Григорий Решетник.

Поклонники засыпали телеведущего комплиментами: "Босс Голливуда", "Гриша, ты супер", "Красиво стоят в ряд Четыре пальмы,средняя👏❤️", "Стройный, как карабельная сосна".

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