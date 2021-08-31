Телеведущий "Україна має талант" Григорий Решетник показал свою жену Кристину и восхитился ею

Как передает Politeka.net, Григорий Решетник является звездой телеканала "СТБ". Он является ведущим проектов "Холостяк" и "Україна має талант". У Григория есть супруга - Кристина. Они поженились более 10 лет назад, и сейчас у них 3 сына - Иван, Дмитрий и Александр. Кристина и Григорий активно ведут социальные сети и делятся с поклонниками моментами из жизни.

На этот раз Григорий Решетник опубликовал новое фото на своей странице в Инстаграм. Как известно, телеведущий со своей семьей отправился на отдых. На снимке его жена - Кристина в синем купальнике, который отлично подчеркивает её загорелую кожу и прекрасную фигуру.

"Госпожа Решетник

Очень красивая девушка", - добавил Григорий Решетник.

Поклонники засыпали фотографию девушки комплиментами в комментариях: "Судя по Кристине, вам деток точно аист принес)))", "И эта девушка подарила миру троих деток ❤️❤️❤️ а так и не скажешь... Афродита", "Самая красивая", "Фигура огонь", "Очень красивая", "Согласна с вами на миллион процентов, красотка😉👍", "Сияющая".

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