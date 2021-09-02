Відомий телеведучий Григорій Решетник поділився яскравими кадрами з красунею-дружиною

Як повідомляє Politeka.net, відомий український телеведучий і шоумен Григорій Решетник, який нещодавно став ведучим нового сезону шоу" Україна має талант", часто радує шанувальників яскравими публікаціями в своєму Instagram. Так, цього разу він поділився з фанатами яскравими фото з дружиною Христиною, яку відвіз з України на закордонний курорт.

На фотографіях Григорій і Христина відображені на майданчику пляжного кафе, а за їх спиною відкривається гарний краєвид на пальми і море далеко. Перед камерою ведучий з'явився в темних картатих шортах і світлій рубаку, а його дружина – в симпатичному зеленому костюмчику, обидва в модних сонцезахисних окулярах і з посмішками на обличчях.

У підписі до фото Решетник нічого не написав, зате фанати кинулися обговорювати знімки, засинаючи пару компліментами в коментарях: "Дуже круто", "Як погодка в Туреччині, моречко тепле?", "Які ж Ви чудові", "Гарного відпочинку", "Гарного відпочинку вам і осіннього настрою", "Які красиві".

Нагадаємо, Ведучий "Україна має талант" і "Холостячки" звернувся до українців, виїхавши за кордон: "Саме про таке...".

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