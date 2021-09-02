Известный телеведущий Григорий Решетник поделился яркими кадрами с красоткой-женой

Как сообщает Politeka.net, известный украинский телеведущий и шоумен Григорий Решетник, который недавно стал ведущим нового сезона шоу "Україна має талант", часто радует поклонников яркими публикациями в своем Instagram. Так, в этот раз он поделился с фанатами яркими фото с женой Кристиной, которую увез из Украины на заграничный курорт.

На фотографиях Григорий и Кристина запечатлены на площадке пляжного кафе, а за их спиной открывается красивый вид на пальмы и море вдали. Перед камерой ведущий появился в темных клетчатых шортах и светлой рубаке, а его жена – в симпатичном зеленом костюмчике, оба в модных солнцезащитных очках и с улыбками на лицах.

В подписи к фото Решетник ничего не написал, зато фанаты кинулись обсуждать снимки, засыпая пару комплиментами в комментариях: "Очень круто", "Как погодка в Турции, морюшко теплое?", "Какие же вы чудесные", "Хорошего отдыха", "Хорошего отдыха вам и осеннего настроения", "Какие красивые".

Напомним, Ведущий "Україна має талант" и "Холостячки" обратился к украинцам, уехав за границу: "Именно о таком…".

Как сообщала Politeka, Жена ведущего "Україна має талант" Решетника сверкнула идеальной фигурой после трех родов: "Потрясающая".

Также Politeka писала, что Жена ведущего "Україна має талант" Решетника похвасталась талантом своего сына: "Ваня поймал нас".