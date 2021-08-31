Жена телеведущего "Україна має талант" Кристина Решетник показала фото с мужем, которое сделал их старший сын

Как передает Politeka.net, Кристина Решетник является женой популярного телеведущего шоу "Холостяк" и "Холостячка" Григория Решетника. Они являются примером пары в украинском шоубизнесе. Супруги вместе более 10 лет, и у них уже трое детей. Пара активно ведет социальные сети и делится с поклонниками моментами из жизни.

На этот раз Кристина Решетник опубликовала новую фотографию на своей странице в Инстаграм. Как известно, супруги вместе с детьми отправились в отпуск. На снимке Кристина и Григорий вместе позируют на камеру. Как сообщила жена телеведущего, эту фотографию сделал их старший сын.

"Наше лето заканчивается сегодня ❤️ Но начинается не менее крутая осень 😝

Ваня поймал нас 📸 Правда, чудо-фотограф?", добавила Кристина Решетник.

Фанаты засыпали Кристину и её мужа приятными словами в комментариях: "Какие вы красивые", "Очень красивые", "Очень хороший кадр", "Супер!", "Вы чудесные", "Красивезная пара", "Ваня будет лучшим семейным фотографом", "Фото супер, хорошего отдыха".

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