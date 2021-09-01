Дружина шоумена, ведучого популярних проектів" Холостяк " і "Україна має талант" Григорія Решетника вирушила до Туреччини з сім'єю, де продемонструвала фігуру

Дружина відомого телеведучого народила йому трьох синів, що абсолютно ніяк не відбилося на її фігурі, повідомляє Politeka.net. Красуня демонструє ідеальні форми в купальних нарядах на відпочинку.

Цього разу Христина вирушила з родиною до Туреччини, звідки опублікувала знімок у жовтому купальнику.

Літній образ біля басейну завершили сонячні окуляри.

"Мати-природа ти приголомшлива☺️", - написала Христина.

За дві години пост зібрав понад 3000 лайків і багато коментарів.

"🔥 🔥 🔥Ви супер❤️❤️❤️", " гарного відпочинку! 💕 ", "Красуня😍 😍 😍", "найкласніший купальник", " 🔥 🔥 🔥 супер!!!",- написали користувачі Мережі.

Зазначимо, Григорій і Христина Решетник познайомилися на роботі. Майбутнє подружжя на одному з побачень поспілкувалося всю ніч в кафе, після чого зрозуміло, що створене один для одного.

Зараз подружжя виховує трьох синів - Івана і Дмитра, і молодшого, який з'явився на світ у 2020-му, Олександра.

За зізнанням Христини, Григорій - турботливий батько, який їй допомагає у вихованні й по догляду за синами.

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