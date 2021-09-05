Жена популярного телеведущего "Україна має талант" Григория Решетника Кристина умилила семейным фото
Как передает Politeka.net, Григорий Решетник является звездой телеканала "СТБ". Он является ведущим проектов "Холостяк" и "Україна має талант". У Григория есть супруга - Кристина. Они поженились более 10 лет назад, и сейчас у них 3 сына - Иван, Дмитрий и Александр. Кристина и Григорий активно ведут социальные сети и делятся с поклонниками моментами из жизни.
На этот раз Кристина Решетник опубликовала новое фото. На снимке - вся семья: Григорий и Кристина, и их дети - Иван, Дмитрий и Александр. Как известно, семья только вернулась с отдыха.
"Вернулись домой, но мыслями еще там 😁 Отдохнули, погрели детей перед учебным годом и сами теперь готовы к их обучению 🤪 и к насыщенной на события осени 😻 ", рассказала Кристина Решетник.
Беда настигла 65-летнюю Ларису Долину, ее коллеги размещают кадры с певицей: "Я вас очень прошу..."
Врачи не смогли спасти 15-летнего Никиту, которого сбили на "зебре" в Одессе: детали трагической аварии
Победительница "Холостяка" вышла замуж, кадры со свадьбы: кто завоевал сердце роковой красавицы
Комарову из "Мир наизнанку" пришлось экстренно удирать за границей: "Кинули в кузов..."
Победитель "Голосу країни" Сасанчин публично попросил прощения у беременной невесты: "За девочек..."
Поклонники засыпали семейную пару комплиментами и оставили комментарии: "Классное фото", "Какие все классные".
Ранее сообщалось, жена ведущего "Україна має талант" и "Холостячки" Решетника насмешила кадрами с семейного отдыха: "Такая история..."
Также, жена ведущего "Холостячки" и "Україна має талант" Решетника потрясла видом у бассейна: "Кармен!"
Politeka рассказывала, сын ведущего "Україна має талант" Решетника разглядел у мамы животик: "Братика родишь?"