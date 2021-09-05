Жена популярного телеведущего "Україна має талант" Григория Решетника Кристина умилила семейным фото

Как передает Politeka.net, Григорий Решетник является звездой телеканала "СТБ". Он является ведущим проектов "Холостяк" и "Україна має талант". У Григория есть супруга - Кристина. Они поженились более 10 лет назад, и сейчас у них 3 сына - Иван, Дмитрий и Александр. Кристина и Григорий активно ведут социальные сети и делятся с поклонниками моментами из жизни.

На этот раз Кристина Решетник опубликовала новое фото. На снимке - вся семья: Григорий и Кристина, и их дети - Иван, Дмитрий и Александр. Как известно, семья только вернулась с отдыха.

"Вернулись домой, но мыслями еще там 😁 Отдохнули, погрели детей перед учебным годом и сами теперь готовы к их обучению 🤪 и к насыщенной на события осени 😻 ", рассказала Кристина Решетник.

Поклонники засыпали семейную пару комплиментами и оставили комментарии: "Классное фото", "Какие все классные".

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