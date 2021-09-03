Жена ведущего шоу "Україна має талант" и "Холостяк" Григория Решетника, Кристина, рассказала забавный случай, произошедший с ней на отдыхе

Сейчас Решетник вместе с 31-летней женой и тремя сыновьями, младшему из которых нет еще и годика, отдыхает в Турции. Аарочка активно делится кадрами и впечатлениями в соцсетях.

В частности, в своем новом посте в Инстаграм Кристина опубликовала несколько новых фото, на которых предстала в свободном синем комбинезоне на тонких бретельках и с широкими штанинами. По всей видимости, девушка позировала в фойе отеля, передает Politeka.net.

Четырехлетний Дима, средний ребенок Решетников, оконфузил маму неожиданным вопросом. Об этом она рассказала в подписи: "Шикарный комплимент от Димуля после ужина: «Мам, ты такая у меня красавица! Глаза накрашени такие, красивые синие штаны». А потом смотрит на живот и говорит через паузу: «А ты уже завтра нам братика родишь?"))) Все, же пора завязывать с all inclusive 😝😝😝".

Пользователи кинулись комментировать:

"надо сестричку😍"; "Сестренку непременно надо! 👏👏😂😂😍"; "Та какой живот 🤣🤣🤣 мама стройняш"; "За сестрёнкой сходите ещё!🤗😍Такая Вы красивая, милая и настоящая,в наше время эти качества великая редкость!♥️"; "Вот малой троль😂👏"; "комбинезон шикарный как и вы🔥"; "Мне бы такой животик😂😂😂И ножки🙈"; "Вы прекрасны❤️ А ваш Дима шутник еще тот😂😂".

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