Жена ведущего "Холостячки" и нового сезона "Україна має талант" Григория Решетника Кристина показала стильный образ на отдыхе

Семья Решетника обожает путешествовать вместе, поэтому не пропускает возможности, чтобы посетить как можно больше интересных мест мире. Новое путешествие было запланировано в Турцию.

Оттуда Кристина и Григорий делятся ярким контентом в Instagram, пишет Politeka.net.

4 сентября супруга Решетника сообщила, что их семейный отдых подходит к концу и показала прощальные кадры.

На снимках мать троих детей появилась в очень летнем образе и сверкнула своим упругим животом. На ней был надет короткий топ молочного цвета и длинная легкая юбка с оборками в тон. Девушка попозировала около бассейна.

«Последние моменты этого отдыха в Турции», - написала Кристина Решетник.

В комментариях ее одарили комплиментами.

"Кармен",

" Вау 🔥 шикарная женщина😍",

" Супер красотка", - пишут в сети.

Напомним, что жена Решетника впечатлила идеальной фигурой после трех родов: "Потрясающая".

Как сообщала Politeka, Решетник увез молодую жену и детей из страны: "Какие же вы…".

Также Politeka сообщала, что Решетник обратился к украинцам, уехав за границу: "Именно о таком…".