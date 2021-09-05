Ведущий нового сезона "Україна має талант" Григорий Решетник вместе с женой Кристиной и сыновьями находится на отдыхе

Как пишет Politeka.net, недавно в своем Instagram жена ведущего реалити-шоу "Холостяк" и "Холостячка", а также нового сезона "Україна має талант" Кристина Решетник рассказала поклонникам, что они с мужем и сыновьями наконец отправились на отдых, однако куда именно – не уточнила.

На этот раз Кристина опубликовала забавную фотографию и видеоролик, как ее сыновья не могут поделить одну коляску.

"Сначала Ваня ездил сам на коляске, потом появился Дима и уже Ваня просился к нему подсесть. Теперь очередь Сашуни подвозить Диму 🤪 😛 То ножки болят, то устал, то маленький))) словом, как видите - реакцию самого маленького Решетника можно считать по его лицу☺️", - написала Кристина.

Коляску с братьями вез самый старший сын Григория Решетника-Иван.

"Вот такая у нас история", - пошутил мальчик.

Поклонники оценили пост Кристины Решетник и написали много комментариев.

"Приятно смотреть, особенно на Сашуню, так и хочется потискать карапузика интересного 😍❤️ ", "Наш старший тоже постоянно садится в коляску к меньшему, я не позволял 😔 когда посмотрел этот видос, теперь буду разрешать 😃 ", "самый довольный маленький Александр 😍😍😍😍", - написали в сети.

Напомним, что Григорий и Кристина Решетники прожили в браке уже более 10 лет, за это время у пары родилось трое сыновей – 8-летний Иван, 4-летний Дмитрий и 10-месячный Александр.

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